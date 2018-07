In tactische invloed van Guardiola en Pochettino geloof ik zeker

Belgen in het West-Brabantse amateur­voet­bal leven in spanning: 'Als we van Frankrijk winnen, is het feest'

9 juli Het grootste deel van de West-Brabantse amateurvoetballers geniet rustig van de zomerstop, maar voor de paar Belgen in deze regio zijn het spannende tijden. Zij leven toe naar de halve finale tegen Frankrijk en dromen van meer. ,,Als we wereldkampioen worden, feesten we tot in de vroege uurtjes."