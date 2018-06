Hoe goed is Rusland echt tegen een Egypte mét Salah?

Naar wie moeten we kijken? Dit keer wel naar Mo Salah, hopelijk. Tegen Uruguay zat de ster van de Egyptenaren te sippen op de bank, want niet fit genoeg. Nu is de hoop van zijn natie opnieuw op de Liverpool-speler gevestigd. Zonder Salah bleek Egypte een zeer taaie ploeg, maar wel een ploeg zonder angel. De vraag is hoe fit hij is, en of zijn ploeggenoten hem in stelling weten te brengen. Bij zijn club speelt Salah in een über-dynamische aanvalsmachine. Dat is bij het nationale team wel anders.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Ja, een vrij obscuur verleden. Vijf keer speelde Egypte tegen (toen nog) de Sovjet-Unie, vijf keer werd verloren. Drie wedstrijden werden gespeeld in december 1955, twee in februari 1988. Geen van de vijf wordt door de Russen als een officieel duel gezien.

Wie is de favoriet? Als we Rusland noemen, is dat puur op basis van de eerste wedstrijd. Niemand verwachtte echt iets van de ploeg, maar met een 5-0 zege op Saoedi-Arabië hebben de Russen zichzelf op de kaart gezet. Ze deden dat met volle overgave: geen enkele ploeg rende in de eerste speelronde zoveel kilometers bij elkaar als de Russen (118, om precies te zijn). De vraag is wel wat de monsterscore waard is. Saoedi-Arabië wekte niet de indruk heel veel kaas te hebben gegeten van verdedigen. Van Egypte mag meer tegenstand verwacht worden. Zeker met Salah in de ploeg wordt dit een heel andere wedstrijd voor de Russen.

Kunnen we spektakel verwachten? Rusland wil en Egypte moet. In principe zijn dat mooie ingrediënten. Egypte toonde zich in de voorgaande wedstrijd echter weinig voorwaarts initiatief, en 1-0 is ook een overwinning. De geslepen coach Hector Cupèr zal geen open huis houden. Spannend wordt het echter sowieso.

Verder nog iets opvallends? Rusland kan een tweeling binnen de lijnen brengen. Niet de Berezutski's, die regelmatig samen achterin stonden maar nooit samen de Russische WK-selectie haalden. Het zijn Aleksej en Anton Mirantsjoek, 22 jaar en beiden spelend voor Lokomotiv Moskou. In de eerste wedstrijd bleven ze echter op de bank zitten.