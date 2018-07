Geen WK-record is veilig in Rusland

Meeste strafschoppen

Het meest opmerkelijke record op dit WK zijn de vele strafschoppen. Er werd dit toernooi al 26 keer aangelegd vanaf elf meter. Het vorige record was 18 penalty's, op de WK's in 1990, 1998 en 2002.

Van de 27 penalty's tot op heden gingen er 20 raak: Mohamed Salah, Salman Al-Faraj, Cristiano Ronaldo, Karim Ansarifard, Antoine Griezmann (2x), Mile Jedinak (2x), Luka Modric, Gylfi Sigurdsson, Victor Moses, Andreas Granqvist (2x), Carlos Vela, Ferjani Sassi, Eden Hazard, Harry Kane (2x), Shinji Kagawa en Artem Dzyuba.

Deze zeven spelers misten vanaf elf meter: Fahad Al-Muwallad, Cristiano Ronaldo, Christian Cueva, Lionel Messi, Gylfi Sigurdsson, Bryan Ruiz en Luka Modric.

Volledig scherm Antoine Griezmann scoorde dit WK al twee keer uit een strafschop. © REUTERS

Meeste eigen goals

Het WK telt nu ook al een recordaantal eigen doelpunten: 10. Het vorige record was zes eigen goals op het WK 1998 in Frankrijk. Tot nu tikten Ahmed Fathi, Denis Cheryshev, Aziz Bouhaddouz, Aziz Behich, Oghenekaro Etebo, Yann Sommer, Edson Alvarez, Yassine Meriah, Thiago Cionek en Sergei Ignashevich de bal al in hun eigen doel.

Oudste maker van eigen doelpunt

De Russische verdediger Sergei Ignashevich (38) werd gisteren met zijn onbewuste hakbal tegen Spanje ook de oudste maker ooit van een eigen doelpunt op een WK.

Meeste passes

Spanje werd gisteren in de achtste finale na strafschoppen uitgeschakeld door gastland Rusland, maar La Roja vestigde in het Luzhniki-stadion in Moskou wel een record. De Spaanse spelers lieten de bal in de negentig minuten liefst 770 keer van voet naar voet gaan. Het vorige record was van Argentinië op het WK 2010 met 703 passes tegen Griekenland. Detail: het aantal passes wordt wel pas sinds het WK 1970 bijgehouden.

Volledig scherm Sergio Busquets in actie tegen Rusland. © EPA

Meeste wedstrijden zonder 0-0

Van de 52 wedstrijden op dit WK is er pas één geëindigd in een doelpuntloos gelijkspel. De salonremise bij Denemarken - Frankrijk van vorige week dinsdag maakte een eind aan een recordreeks van 37 wedstrijden met doelpunten. Het vorige record dateerde van het WK 1954 in Zwitserland, toen in alle 26 wedstrijden werd gescoord.

Aanvoerder op vijf WK's

De Mexicaanse voetballegende Rafael Márquez (39) werd met zijn invalbeurt tegen Duitsland de derde speler die op vijf WK's actief was, na zijn landgenoot Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus. Wel werd de 'Kaiser van Michoacán' de eerste speler die op vijf opeenvolgende WK's de aanvoerdersband droeg voor zijn land. Tegen Duitsland en Zuid-Korea speelde Márquez als invaller, in de achtste finale tegen Brazilië begint hij in de basis.

Volledig scherm Rafael Márquez krijgt de aanvoerdersband om nadat hij Andrés Guardado vervangt tijdens Mexico - Duitsland (1-0). © Getty Images

Vier WK's als bondscoach

Óscar Tabárez (71) is de eerste bondscoach die op vier WK's aanwezig is als coach van hetzelfde land. Hij had Uruguay voor het eerst onder zijn hoede op het WK 1990. Dit is zijn derde WK op rij.

Oudste speler

Volledig scherm Essam El-Hadary (45) stopte de strafschop van Fahad Al-Muwallad. © Photo News Met zijn 45 jaar en 161 dagen werd de Egyptische doelman Essam El-Hadary vorige week de oudste doelman. Egypte verloor in het laatste pouleduel met 2-1 van Saudi-Arabië, maar El-Hadary stopte wel de strafschop van Fahad Al-Muwallad. El-Hadary was dit WK ouder dan drie bondscoaches: Roberto Martínez (België), Mladen Krstajic (Kroatië) en Aliou Cissé (Senegal). El-Hadary verbrak daarmee het record van Faryd Mondragon. De Colombiaanse doelman was 43 jaar tijdens het WK 2014. De oudste veldspeler en doelpuntenmaker op een WK blijft Roger Milla met zijn 42 jaar tijdens het WK 1994 in de Verenigde Staten.

Oudste maker van een hattrick

Cristiano Ronaldo zal niet blij zijn met een record als 'oudste speler', maar toch zette hij zichzelf dit WK ook op die manier in de geschiedenisboeken. Met zijn drie goals tegen Spanje (3-3) werd de Portugese sterspeler de oudste speler ooit met een hattrick op een WK.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo viert zijn hattrick tegen Spanje. © Getty Images

Jongste maker van Afrikaans doelpunt

Het enige 'jongste'-record dat dit WK werd verbroken komt op naam van Moussa Wagué. De Senegalese rechtsback werd met zijn 19 jaar en de jongste Afrikaanse doelpuntenmaker ooit op een WK. De jongste doelpuntenmaker ooit op een WK blijft Pelé met zijn 17 jaar en 239 dagen tijdens Brazilië - Wales op het WK 1958 in Zweden. De jongste speler ooit op een WK blijft de Noord-Ier Norman Whiteside op het WK 1982 (17 jaar en 41 dagen). Wagué was dit seizoen een van de zeven tieners: allemaal 19 jaar. De Australische aanvaller Daniel Arzani was de jongste.

Volledig scherm Moussa Wagué viert zijn goal namens Senegal tegen Japan. © Getty Images

Vijf gemiste penalty's in strafschoppenserie

In de penaltyreeks bij Kroatie - Denemarken werden gisteravond liefst vijf strafschoppen gemist, een gedeeld WK-record. Eerder gebeurde dit al bij Joegoslavië - Argentinië (1990), Spanje - Ierland (2002), Engeland - Portugal (2006) en Brazilië - Chili (2014).