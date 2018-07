Finale Frankrijk gestolen? De cijfers zeggen van niet

19

Laat we vooraf even dit zeggen: België had gisteren tegen Frankrijk inderdaad meer de bal. De Belgen hadden 64 procent van de tijd balbezit tegenover 36 procent van de Fransen.



Maar ja, is dat in het huidige voetbal nog wel een relevante statistiek? Zinvoller is het om bijvoorbeeld te kijken naar het aantal schoten, momenten dat een ploeg écht gevaarlijk wordt. Wat blijkt? Frankrijk was wat dat betreft veel gevaarlijker: 19 om 9 schoten. Met een andere Franse spits was het vonnis van België misschien al veel eerder geveld. Olivier Giroud schoot namelijk zes keer, maar niet één keer op doel. Dat deed hij dit toernooi sowieso nog niet in 16 pogingen.