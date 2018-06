FIFA houdt verlies beperkt tot 160 miljoen

Infantino: Rusland wordt vanaf morgen veroverd

9:21 Met een grapje heeft voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA het congres in Moskou geopend. ,,De mythe luidt dat Rusland nog nooit is veroverd. Maar het 'breaking news' van vandaag is dat Rusland vanaf morgen veroverd gaat worden'', zei Infantino. ,,Door het voetbal, welteverstaan.''