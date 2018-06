Felle strijd om plek twee achter Brazilië

Wie is de favoriet? Costa Rica is de nummer 23 van de FIFA-wereldranglijst, Servië vinden we terug op plaats 34. Toch heeft Servië op papier de betere spelers. Met Nemanja Matic (Manchester United), Branislav Ivanovic (voorheen Chelsea, nu Zenit Sint-Petersburg) en Aleksandar Kolarov (voorheen Manchester City, nu AS Roma) heeeft Servië een aantal spelers in de gelederen met internationale allure. Bij Costa Rica speelt enkel doelman Keylor Navas (Real Madrid) in de internationale top. Maar goed, als Navas alle ballen tegenhoudt, kan Costa Rica in elk geval niet verliezen.



Kunnen we spektakel verwachten? Servië verloor nog nooit van een Noord-Amerikaans land op het WK. Costa Rica bleef daarentegen ongeslagen op het WK 2014 tegen alle Europese tegenstanders (nederlaag tegen Nederland was na strafschoppen). Wat dat betreft zou je een bloedeloos gelijkspel kunnen verwachten, maar wij houden ons liever vast aan de statistiek omtrent openingswedstrijden van Costa Rica. In de vier openingswedstrijden van Los Ticos werd er in totaal dertien keer gescoord. Minstens drie keer per wedstrijd dus.