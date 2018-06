FC Eriksen neemt het in do or die-wedstrijd op tegen Peru

Naar wie moeten we kijken? Genoeg aardige spelers op het veld vandaag, maar de enige wereldtopper is de kleine man in het rode shirt met nummer 10 op zijn rug. Christian Eriksen speelt bij Tottenham Hotspur wekelijks de sterren van de hemel en is de talisman van Denemarken op dit WK. Hij moet het ritme van de ploeg bepalen, hij moet de passes geven waaruit eredivisiesterren Jörgensen en Dolberg kunnen scoren, hij moet de vrije trappen erin knallen. Zijn coach, Age Hareide, heeft in elk geval vertrouwen in de ex-Ajacied. ,,Geef hem de bal en het komt goed." De spel heeft het spel volledig op zijn ster afgestemd, met resultaat. In de laatste 18 interlands scoorde Eriksen 16 keer. In de 60 interlands daarvoor scoorde hij er zes.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Amper. Ook de meest verstokte voetbalfan zal vergeten zijn dat ze in 1997 een wedstrijd om de US Cup speelden. Denemarken won, met 2-1.

Wie is de favoriet? Goeie vraag. Denemarken heeft wat meer ervaring, en Eriksen. Maar onderschat vooral Peru niet. Al 15 wedstrijden ongeslagen, één tegendoelpunt in de laatste zeven wedstrijden. Coach Ricardo Gareca heeft zorgvuldig gebouwd aan een team dat volgens zelfbenoemde kenners wel eens de verrassing van het toernooi kan worden. Een zorgvuldige balbehandeling en verfijnd positiespel gaat gepaard met hard werken. Daarmee werden de Peruvianen vijfde in de loodzware Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule.

Kunnen we spektakel verwachten? Nou, één ding staat als een paal boven water. Denemarken en Peru spelen meteen een do or die-wedstrijd, in een poule waarin Frankrijk wel eens de eerste plaats zou kunnen claimen. Het ticket naar de achtste finale moet vandaag geboekt worden. De spanning is dus groot.