Engeland in piepklein Repino weg van de paparazzi en sekstoeristen

Löw geschrok­ken van 'zijn' Duitsland: Halfslach­tig en zonder lef

17 juni De Duitse bondscoach Joachim Löw was geschrokken van het spel van zijn ploeg in de verloren wedstrijd op het WK tegen Mexico (1-0). PSV-aanvaller Hirving Lozano maakte in de 35e minuut de enige treffer. ,,We speelden halfslachtig en zonder lef en als je achter komt tegen Mexico weet je dat het erg moeilijk wordt", zei Löw op de persconferentie na afloop.