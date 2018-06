Egypte zonder Salah lijkt kansloos tegen zeer compleet Uruguay

Naar wie moeten we kijken? In de voorbeschouwing ging het alleen maar over Mo Salah, maar nu de gekwetste Egyptische ster niet meedoet zal de blik vooral gericht zijn op de Uruguayanen. Iedereen kent de sterren: Suárez, Cavani en de leider van de ijzeren defensie; Diego Godín. Het grootste verschil ten opzichte van eerdere toernooien is het middenveld, dat er een stuk creatiever uitziet. Matias Vecino moet daar voor de balans zorgen, iets wat hij dit seizoen in zijn debuutjaar bij Internazionale voortreffelijk deed. De 26-jarige controleur valt misschien niet op, maar is van cruciale waarde.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar? Amper. Ze ontmoetten elkaar één keer vriendschappelijk, in 2006 in Alexandrië. Uruguay won met 2-0, en Godín was een van de doelpuntenmakers.

Wie is de favoriet? Uruguay, dat niet alleen in de achterhoede, maar ook in de voorhoede klasbakken heeft rondlopen. Ga er maar aan staan: Luis Suárez en Edinson Cavani van scoren afhouden. Egypte draaide bovendien een beroerde voorbereiding. Een wedje op een overwinning van Uruguay levert dan ook niet veel op: anderhalf keer je inzet. Voor een Egyptische zege krijg je acht á negen euro.

En nog iets: het is al 28 jaar geleden dat een Afrikaans team op het WK van een Zuid-Amerikaans team won. Kameroen versloeg Colombia met 2-1, door twee goals van cultheld Roger Milla. Vooral de 2-1 was er een voor de eeuwigheid.

Kunnen we spektakel verwachten? Het is te hopen dat de teams niet te behoedzaam opereren. Maar het zou zomaar kunnen dat Egypte alles op de verdediging gooit, nu Salah er niet bij is. Uruguay staat bekend om een ijzeren organisatie, maar gelukkig voor de kijker is dat aan het veranderen. Op het middenveld kloppen jonge creatieve spelers (Betancur, Valverde) op de deur, en zij geven het spel meer dynamiek. En met Suàrez in de spits valt er altijd wel wat te beleven.

Verder nog iets opvallends? Ja, het is de wedstrijd van de oudjes. Egypte heeft een keeper van 45 onder de lat staan: Essam El-Hadary. Hij kan de oudste speler ooit op een WK worden. Dat record is nu nog in handen van Colombia-keeper Farid Mondragon, die was bij het vorige WK 43. Aan de kant van de Uruguay wordt bondscoach Oscar Tabárez de op een na oudste bondscoach ooit op een WK, na Otto Rehhagel in 2010. De Duitser coachte toen de Grieken en was 71 jaar en 317 dagen oud. Tabárez gaat dat op dit WK niet meer inhalen, want werd precies 71 jaar en 104 dagen geleden geboren.