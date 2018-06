Egypte en Colombia in evenwicht na oefenduel in Italië

Bij de Egyptenaren ontbrak de absolute sterspeler Mohamed Salah. De spits van Liverpool raakte zaterdag in de met 1-3 verloren Champions League-finale tegen Real Madrid geblesseerd aan zijn schouder. Hij lijkt op tijd fit te zijn voor het WK, maar of hij ook de eerste groepswedstrijd haalt is maar zeer de vraag.



Egypte begint vrijdag 15 juni aan het WK met een wedstrijd tegen Uruguay. De 'Farao's' weten zich in groep A ook vergezeld van Rusland en Saoedi-Arabië. Colombia speelt de eerste groepswedstrijd op dinsdag 19 juni tegen Japan. Polen en Senegal zijn de andere twee landen in groep H.