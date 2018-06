De Rekenmeesters: hoe zit het precies in poule B?

In de poule van Spanje en Portugal zijn de kaarten nog niet geschud. Geen enkele ploeg is zeker van de volgende ronde, al staat Spanje er goed voor. Zie hier de stand:

Drie ploegen hebben vandaag een eigen belang. Spanje heeft vandaag aan een punt of een overwinning tegen Marokko genoeg om de volgende ronde te bereiken . Ook als de Spanjaarden verliezen zijn ze niet meteen uitgeschakeld, maar dan is de ploeg wel afhankelijk van de uitslag bij Iran-Portugal, de andere wedstrijd in deze poule.

Als Spanje verliest en Iran-Portugal eindigt gelijk, dan moet het Spaanse verlies beperkt blijven tot één doelpunt verschil. Dan eindigen zowel Spanje als Iran op vier punten, en is het doelsaldo van beide ploegen nul. In dat geval gaat het om het aantal gemaakte doelpunten, dat is bij Spanje vooralsnog een stuk hoger dan bij Iran. Ook het onderling resultaat is in Spaans voordeel.