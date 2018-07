‘Buiging voor Messi en Ronaldo, maar einde tijdperk is in zicht’

Eerst was daar het afscheid van Messi (31) met Argentinië op dit WK na verlies tegen Frankrijk. En toen volgde Cristiano Ronaldo (33) met Portugal dat werd uitgeschakeld door Uruguay. De twee spelers die het (club)voetbal het afgelopen decennium hebben gedomineerd, staan niet minder in de schijnwerpers van het internationale topvoetbal. Waar ging het in Rusland mis? En hoe gaat het nu met hen verder? Om met die eerste vraag te beginnen, zegt ex-prof Ronald de Boer: ,,Argentinië was gewoon dramatisch. Er is al veel gezegd over die ploeg en bondscoach Jorge Sampaoli., maar puur kijkend naar Messi had ik hem heel graag aan de rechterkant zien spelen. Zijn dribbels zijn namelijk nog geniaal. Nu kwam hij steeds in het midden van het veld aan de bal, ver van het doel. Het liep voor geen meter bij die ploeg en dan gaat het gesjok van Messi ook opvallen.’’

En Ronaldo dan? Hij schitterde nog in de eerste groepswedstrijd tegen Spanje door een hattrick te maken. Tegen Marokko scoorde de Portugees opnieuw, maar echt stralen deed zijn ster toch niet. Ja, hij was opvallender en doeltreffender aanwezig dan Messi. Maar ook voor Portugal en Ronaldo is het WK na de uitschakeling in de achtste finale mislukt.



,,Portugal heeft ook het team niet om Ronaldo écht te laten stralen’’, zegt De Boer. ,,Ze hebben op teamgeest twee jaar terug de Europese titel gepakt, maar die overtuiging van toen miste ik nu. Ronaldo heeft het niet in zijn eentje gekund. Logisch ook.’’



En dan de volgende vraag: wat nu? Messi stopte eerder al eens als international en zag zijn laatste doel, om met Argentinië wereldkampioen te worden, mislukken. ,,Zijn suprematie van de afgelopen jaren zal verdwijnen’’, denkt De Boer. ,,Ik betwijfel of hij zich nog kan opladen voor nóg een jaar extreem goed spelen bij FC Barcelona. Hij zal zijn wedstrijden spelen waarin hij uitblinkt, maar het zal spaarzamer worden. Het einde van een tijdperk is in zicht, maar we moeten een grote buiging maken.’’



