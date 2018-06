Bizarre rode kaart voor Tosun bij Tunesië - Turkije

Tosun, spits van Everton, had zelf uit een strafschop de score geopend. Vlak nadat Anice Badri de stand gelijk had getrokken, beende Tosun woedend naar de zijlijn. Schreeuwend en met drukke armgebaren richtte hij zich tot enkele fans achter de Turkse dug-out. Volgens ooggetuigen hadden familieleden van Tosun op de tribune ruzie gekregen met andere fans en leidde dat tot een boze reactie bij de spits. Tosun moest door ploeggenoten worden tegengehouden. De scheidsrechter was niet gediend van zijn gedrag en trok rood.



Tunesië, dat op het WK in de groep zit bij België, Engeland en Panama, nam in de slotfase de leiding via Ferjani Sassi. In de negentigste minuut trok Caglar Söyüncü de stand gelijk namens de tien Turken. Direct daarna stormden tientallen fans het veld op en blies de scheidsrechter maar af.