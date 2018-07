België moet het als favoriet laten zien

België - Japan is vanavond in Rostov de zesde achtste finale. Kunnen de Belgen hun goede vorm bevestigen of staat er weer een verrassing te wachten?

Op wie moeten we letten?

De Belgische journalisten zijn er wel van overtuigd: Vincent Kompany krijgt vanavond tegen Japan zijn eerste basisplaats van dit toernooi. Tijdens de laatste poulewedstrijd tegen Engeland viel de verdediger van Manchester City vlak voor tijd in. Kompany geldt als één van de leiders van deze generatie Belgische topvoetballers, maar is door zijn vele blessureleed nooit een échte vaste waarde. Hij straalt in alles uit een echte leider te zijn. Een WK-titel moet voor hem en België de ultieme bekroning voor een gouden generatie zijn.

Hebben de ploegen een verleden met elkaar?

Jazeker. En die statistiek valt niet voordelig uit voor de Belgen. Vijf keer speelden België en Japan in de geschiedenis tegen elkaar. Eén keer slechts wonnen de Belgen. Dat was tijdens een oefenwedstrijd minder dan een jaar geleden in Brugge. Romelu Lukaku, dit toernooi in bloedvorm, maakte toen het enige doelpunt van de wedstrijd. Op een WK speelden beide landen één keer tegen elkaar. Op het WK van 2002 eindigde het groepsduel in 2-2.

Volledig scherm Shinji Ono in duel met Yves Vanderhaeghe tijdens het WK 2002. © AP

Wie is de favoriet?

Dat is toch echt België. Dat vinden ze zelf sowieso. Kijk eens naar de praatprogramma’s op de Belgische televisie en het gaat meer over een eventuele kwartfinale dan over de achtste finale tegen Japan. Pas maar op in dit toernooi vol verrassingen.

Kunnen we spektakel verwachten?

Daar mogen we stiekem wel vanuit gaan. België heeft met Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Dries Mertens en Lukaku sowieso spectaculaire spelers. Maar ook Japan kan misschien wel eens mee werken aan een leuke wedstrijd. De Aziaten hebben zich in de groepsfase namelijk niet ingegraven. Dat biedt hoop.

Verder nog iets opvallends?

Over De Bruyne gesproken. Eén van de beste spelers van de wereld is cijfermatig niet echt op dreef onder Roberto Martinez als bondscoach. De Belg scoorde in de achttien interlands onder Martinez slechts één keer, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. De Bruyne speelt in dit België veel verder van het vijandelijke doel dan bij zijn club City.