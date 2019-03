Zware val Van der Poel in finale Nokere Koerse, schade lijkt mee te vallen

Dumoulin ‘Hammer Captain’ van Sunweb bij Hammer Series

12:24 Tom Dumoulin zal als teamaanvoerder van Sunweb aantreden in de Hammer Series, een wedstrijdenreeks die in juni Limburg aandoet. De organisatie van het evenement, dat verder plaatsvindt in het Noorse Stavanger en in Hongkong, introduceert het begrip 'Hammer Captain' wiens rol het is zowel op de weg als op sociale media voor de overwinning te strijden.