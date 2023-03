Zwangere Ellen van Dijk: ‘Ik dacht vooral: misschien móét ik stoppen omdat ik een kind wil’

Ook succes Alaphilippe Tim Merlier boekt tweede dagzege na massa­sprint UAE Tour, weer succes Jonas Vingegaard in Spanje

Tim Merlier heeft de zesde etappe in de UAE Tour gewonnen. De Belg van Soudal-QuickStep was de snelste na een massasprint en bleef de Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe) overtuigend voor. Merlier was eerder al de beste in de openingsrit.