Zusjes Mirre en Senne Knaven op NK veldrijden in de voetsporen van mama Natascha

Geen wonder dus dat de beide dochters van oud-prof en Sky-ploegleider Servais Knaven niet lang hoefden na te denken toen hen werd gevraagd van wie ze het talent vooral hebben. ,,Van mijn moeder", antwoordde Mirre. ,,Van mama", bevestigde Senne. ,,Zij was ook technisch. En papa vond veldrijden helemaal niet leuk.”

Diezelfde papa steunt zijn beide dochters inmiddels hartstochtelijk in hun crossactiviteiten. Vanuit de materiaalpost zag hij ook de twee met Leonie Bentveld de koers maakten. Bij dé aanval van jeugdige Friezin zat Mirre even klem achter haar zus en was de vogel gevlogen. ,,Jammer genoeg is het niet gelukt om elkaar te hebben", liet Senne na afloop dan ook weten. Mirre bleef op een klein gaatje hangen. Senne verloor uiteindelijk een minuut op de winnares.

Samen op het podium komen, was volgens de zusjes vooraf het doel. Dat de jongste van twee voor haar finishte, was volgens Senne Knaven geen grote verrassing. ,,Mirre is op dit moment sterker dan ik. Ik had ook verwacht dat het vandaag een strijd zou worden tussen Leonie en Mirre. De derde plaats is voor mij de meest reële plek.”

Mirre Knaven is ook degene die onomwonden zegt dat ze veldrijden leuker vindt dat het koersen op de weg. En Senne? ,,Op het einde van het wegseizoen heb ik meer zin in veldrijden. En op het einde van de winter kijk ik uit naar de weg. Ik doe het allebei even graag.”

Mirre mag nog een winter bij de nieuwelingen crossen. Het NK wordt volgend jaar gehouden in Rucphen. Op haar vijftiende kan ze daar haar eerste titel pakken. Net als mama destijds. Die won als prille tiener wel het NK van de senioren. Sindsdien is er echter ook veel veranderd in de wereld van het vrouwen-veldrijden.

