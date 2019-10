ZLM Tour treedt toe tot UCI ProSeries

Woods klopt Valverde in Mil­aan-Tu­rijn

16:55 De honderdste editie van de eendaagse wielerwedstrijd Milaan-Turijn is gewonnen door Michael Woods. De Canadees van EF Education First ontsnapte in de laatste meters en klopte in Turijn, met een finish bergop, de Spanjaard Alejandro Valverde. De Brit Adam Yates werd derde en de Belg Tiesj Benoot vierde.