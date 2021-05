ZLM Tour gaat ook dit jaar niet door vanwege onzekerheid over versoepelingen

De 33ste editie van de ZLM Tour gaat ook dit jaar niet door. De organisatie van de Nederlandse etappekoers laat weten dat er zo kort voor de start van de wielerwedstrijd nog te veel onzekerheid is over de snelheid waarmee noodzakelijke de versoepelingen worden doorgevoerd. ,,Dit geeft met name bij de dertig gemeenten die bij het evenement betrokken zijn te weinig vertrouwen", aldus projectleider Niels Geven van organisator Libéma Profcycling.

De ZLM Tour stond gepland van 9 tot en met 13 juni. In het etappeschema waren ritten opgenomen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De slotetappe was voorzien tussen Made en Rucphen.

Volgens Geven ging men er bij Libéma Profcycling lange tijd van uit dat de ZLM Tour door kon gaan omdat de rittenkoers binnen het door de Nederlandse overheid gepresenteerde openingsplan was aangemerkt als topsportwedstrijd. ,,De genoemde data uit het openingsplan blijken echter niet te worden, waardoor ook de versoepelingen die wij nodig hebben later gaan komen", verduidelijkt Geven.

Te lastige klus

Aanvankelijk had de ZLM Tour zelfs nog de hoop dat het publiek kon toelaten tot de start- en finishlocaties. Volgens Geven is er alles aan gedaan om de vergunningen in orde te krijgen, maar in coronatijd een wedstrijd organiseren die door vijf veiligheidsregio's en dertig gemeenten trekt, is in Nederland nog altijd een te lastige klus zolang niet duidelijk is wanneer de overheid het sein op groen zet voor wedstrijden in de openbare ruimte.

Geven: ,,Van iedere veiligheidsregio en gemeente moeten we een vergunning krijgen om te mogen fietsen. Binnen de huidige maatregelen mag er nergens langs het parkoers publiek aanwezig zijn. Bij de start-/finishlocaties kon dit worden gerealiseerd, maar langs de route kon deze harde voorwaarde door niemand worden gegarandeerd waardoor we niet van alle partijen een vergunning krijgen. Dit maakt het onmogelijk om dit jaar de ZLM Tour te organiseren.”

Quote Door nu een beslissing te nemen, kunnen de ploegen zich nog elders voorberei­den op de Tour Martin de Kok, algemeen manager Libéma Profcycling

In een persbericht zegt Martin de Kok, algemeen manager bij Libéma Profcycling, het ‘erg jammer’ te vinden dat ondanks het harde werken van vele mensen de koers ook dit jaar niet door kan gaan. ,,Op dit moment zijn er echter belangrijkere zaken en samen met ZLM Verzekeringen en alle andere betrokken stakeholders gaan we zorgen voor continuïteit van deze Nederlandse meerdaagse koers. We willen dé voorbereidingskoers op de Tour de France zijn voor sprinters, dan moeten we dit ook voor ploegen waarmaken. Door nu een beslissing te nemen, kunnen de ploegen zich nog elders voorbereiden op de Tour. We hebben gedaan wat we konden, en rekenen erop dat ze volgend jaar weer bij ons aan de start staan", aldus De Kok.