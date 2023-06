Zimmermann wint zesde rit in Critérium du Dauphiné, Vingegaard niet in problemen

Georg Zimmermann heeft de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen, een rit met finish bergop. De Duitse renner van Intermarché-Circus-Wanty versloeg na ruim 170 kilometer medevluchter Mathieu Burgaudeau in de sprint. De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma behield de leiderstrui.

Zimmermann en Burgaudeau waren de laatste overgebleven renners van een kopgroep die na een uur koers was vertrokken. Vingegaard eindigde op 48 seconden in het groepje favorieten.

Zonder Dylan Groenewegen begon het peloton aan de etappe over meerdere beklimmingen van de tweede en derde categorie. De Nederlandse sprinter van Team Jayco AlUla zag weinig redenen om in het tweede deel van de Franse rittenkoers het hooggebergte in te trekken. Donavan Grondin van Arkéa-Samsic, de drager van de bollentrui, zette eveneens zijn fiets aan de kant.

Na een reeks aan vluchtpogingen in het eerste uur vertrok een groep van veertien renners voor de vlucht van de dag. Zimmermann was op meer dan 6 minuten de best geklasseerde renner, waardoor de kopgroep geen gevaar vormde voor Vingegaard. De ontsnapping kreeg enkele minuten, maar met 50 kilometer te gaan liep de voorsprong terug.

Volledig scherm Jonas Vingegaard tijdens de zesde etappe. © photo: Cor Vos

Op de Col des Aravis, een klim die ook tijdens de Tour de France in het programma is opgenomen, viel de kopgroep uiteen. Zimmermann, Burgaudeau en Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) bleken de sterkste renners vooraan. De drie bleven samen tot de laatste beklimming van de dag, waarna Zimmermann zijn medevluchters afschudde. Burgaudeau kwam nog knap terug, maar moest het alsnog afleggen in de sprint.

Het Critérium du Dauphiné gaat zaterdag verder met een etappe over ruim 147 kilometer en drie zware beklimmingen. De finish ligt dan op de bekende Col de la Croix de Fer. De rittenkoers eindigt zondag in Grenoble.

Algemeen klassement

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © AFP