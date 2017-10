Zilver voor De Jonge Renner tijdens NK ploegentijdrit

Teammanager Ceciel van Dongen was in haar nopjes met het resultaat. "Met Stef Clement hadden we een goede motor, maar ook de prestatie van Niels Sinkscheck was meer dan goed. Dit is een jongen waar we in de toekomst nog meer van gaan horen. Het weer was bar en boos in Dronten. Het heeft daar heel de dag gegoten. Voor ons was dit een goede afsluiting van het seizoen. Daan Meijers droeg zaterdag voor het laatst een rugnummer."