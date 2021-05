Zevende plek en pijnlijke rug voor Van der Poel op mountainbike: ‘Zeer belastende sport’

Door Daan Hakkenberg



Met startnummer één wordt Mathieu van der Poel om drie minuten over half drie naar de voorste startrij in Albstadt geroepen. Om hem heen staat de complete wereldtop van het mountainbiken. Naast hem Nino Schurter, acht keer de beste van de wereld en Olympisch kampioen van Rio de Janeiro. Het is die olympische titel waar Van der Poel al jaren van droomt. Goud op de mountainbike is voor hem het hoogste, het overstijgt in zijn ogen elke prijs die er te winnen is op een fiets. En het komende anderhalf uur is voor Van der Poel een eerste lakmoesproef voor Tokio.