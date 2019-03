Zelfde mensen, zelfde apparaten

Zes keer goud Veldt na succes op WK baanwiel­ren­nen: ‘Vergroot hoop op goede Spelen’

4 maart De Nederlandse baanwielerwereld zindert nog na van een medaillerijk wereldkampioenschap in Polen. Een verrassing was het niet eens meer voor Tim Veldt, voormalig baansprinter en huidig interim bondscoach van de duurrenners. ,,Maar het was wel héél bijzonder, en ook wel heftig om mee te maken.”