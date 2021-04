Zeldzaam spoortje van twijfel bij Van der Poel richting Ronde van Vlaanderen

De status van topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen raakt Mathieu van der Poel niet meer kwijt, dat beseft hij zelf maar al te goed. Toch gaf hij in de aanloop naar de klassieker een winstwaarschuwing. ,,Ik heb wel het gevoel dat het niet meer zo super gaat als in begin van het seizoen in het Italiaanse blok.’’

Zo is daar vlak voor de grootste wedstrijd van zijn voorjaar een zeldzaam spoortje van twijfel. Van der Poel erkent ronduit dat hij minder fris is dan vorige maand in de Italiaanse wedstrijden. ,,Op Belgische bodem na het Italiaanse blok heb ik nog niet echt de benen terug gevonden die ik daarvoor had. Maar wie weet heb ik ze zondag wel weer.’’

Over de achterliggende reden was Van der Poel ook helder tijdens een digitale persconferentie. Zijn aanloop naar het wegseizoen was gemankeerd. ,,Ik had zeker niet een super brede basis toen ik aan het seizoen begon. Ik ben vrij snel na het WK veldrijden aan mijn wegseizoen begonnen. Ik wist dat ik een goede vorm te pakken had en dat we het ongeveer tot en met Parijs-Roubaix konden rekken.’’

Sporen achtergelaten

Maar de wedstrijden in Italië (Van der Poel reed Strade Bianche, Tirreno - Adriatico en Milaan - San Remo) hebben hun sporen achtergelaten. ,,De Italiaanse koersen waren vrij hard. Ook de Tirreno was vrij lastig. Als je een paar keer écht diep moet gaan en de basis is niet super, dan boet je conditioneel een beetje in. Al denk ik dat het niet per se iets zegt voor zondag.’’

Van der Poel won Strade Bianche en twee ritten in de Tirreno, waarvan een met een solo van 50 kilometer. Het kan zijn dat hij te diep is gegaan, maar spijt heeft hij niet. ,,Ik heb er wel gewonnen, dat is een mooie troost. Om achteraf te zeggen dat dit de reden is, vind ik moeilijk. Maar dat het krachten heeft gekost is wel zeker.’’

Quote Anders denk ik wel dat we eens moeten nadenken hoe we het in het vervolg misschien iets beter kunnen aanpakken Mathieu van der Poel

Vorige week in E3 Harelbeke reed Van der Poel, geïsoleerd door Deceuninck Quick-Step, nog wel naar een derde plek. Woensdag in Dwars door Vlaanderen kwam hij er niet aan te pas. Dat zal zondag in de Ronde van Vlaanderen anders zijn, voorspelt Van der Poel. Gisteren trainde hij nog achter de brommer en vandaag fietste Van der Poel nog een uurtje los. ,,We hebben geprobeerd dat we zondag in orde zullen zijn. Ik heb het gevoel dat het niet meer zo super gaat als in begin van seizoen, maar hoop wel een rol van betekenis te spelen in de finale. Anders denk ik wel dat we eens moeten nadenken hoe we het in het vervolg misschien iets beter kunnen aanpakken.’’

Volledig scherm Mathieu van der Poel won eerder dit seizoen de Strade Bianche. © photo: Cor Vos

Propvolle kalender

Wie de wedstrijdkalender van Van der Poel onder de loep neemt, kan niet anders dan concluderen dat die propvol is. Op 21 oktober vorig jaar - drie dagen na de zege in de Ronde van Vlaanderen - viel hij uit in Driedaagse De Panne. Nog geen twee maanden later - 12 december - begon hij met zijn crossprogramma. Veertien wedstrijden in totaal met als sluitstuk het gewonnen WK in Oostende op 31 januari. Om nog geen maand later - 21 januari - terug te keren op de weg met winst in de eerste rit in de UAE Tour.

En voorlopig stopt het niet in dit voor Van der Poel krankzinnige wielerjaar. Zondag na de Ronde van Vlaanderen zit het eerste deel van zijn wegseizoen met 15 wedstrijddagen, erop. ,,Dat was het eerste deel van het wegseizoen. Het was druk. Na het WK cross ging het snel. Het voelde als een lang seizoen. Het was kort, maar wel intens. Ik kijk er naar uit om weer op de mountainbike te stappen na de Ronde van Vlaanderen.’’

Olympische droom

Ondanks dat Parijs-Roubaix is geschrapt, was het toevoegen van de Amstel Gold Race nooit een optie. Het is voor Van der Poel de hoogste tijd om aan zijn olympische droom te werken: goud op de moutainbike. ,,Ik neem na zondag een of twee weken vrij en dan ga ik mij voorbereiden op de eerste twee wereldbekerwedstrijden mountainbike in Albstadt en Nove Mesto. Daarna een trainingskamp als voorbereiding op de Ronde van Zwitserland, het NK op de weg en Tour de France. En dan ga ik naar de Olympische Spelen.’’

Met een programma als dat van Van der Poel moet hij inderdaad uitkijken dat de Ronde van Vlaanderen er niet bij inschiet.