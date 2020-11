Zeeman betwijfelt of Tour-tijdritten in voordeel Jumbo-Visma zijn: ‘Vooral in voordeel Pogacar’

Merijn Zeeman, sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma, betwijfelt of het feit dat de Tour de France van 2021 twee tijdritten bevat in het voordeel van zijn renners is. ,,We hebben dit jaar natuurlijk een behoorlijke tik op de vingers gehad in de tijdrit”, aldus Zeeman.

Daarmee doelt hij op de tijdrit op de voorlaatste dag, waarin winnaar Tadej Pogacar kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma uit de gele trui reed. ,,Twee tijdritten is vooral in het voordeel van Pogacar en voor de andere klassementsrenners in het nadeel. Al hebben wij natuurlijk heel goede tijdrijders; Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk hebben echt tijdritkwaliteiten en dan druk ik het zacht uit. Dumoulin is oud-wereldkampioen en Roglic werd op dat WK tweede.” Dumoulin pakte in 2017 de wereldtitel in het Noorse Bergen.



Zeeman vindt het jammer dat een ploegentijdrit ontbreekt. ,,Als het aan ons ligt keert de ploegentijdrit in 2022 zeker weer terug. Dat zou super zijn en we hebben er een geweldige ploeg voor om dan toe te slaan. Misschien is dat ook wel de reden van de ASO om geen ploegentijdrit in het schema op te nemen; dat ze bang zijn voor Jumbo-Visma. Maar ik weet ook dat je het schema moet nemen zoals het is om de Tour te winnen.”

Zeeman wilde nog niet vooruitlopen op de plannen voor de grote rondes van volgend jaar. ,,Die gaan we in januari presenteren. We gaan er allemaal vanuit dat het een normaal seizoen wordt met een normale kalender. Maar dat is allemaal nog maar de vraag.”

De sportief directeur ging nog even kort in op sprinter Dylan Groenewegen, die dit jaar niet zijn opwachting maakte in de Ronde van Frankrijk. Groenewegen veroorzaakte een zware crash in de Ronde van Polen, waarbij ook Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. ,,Met Dylan gaat het naar omstandigheden oké. Wat er is gebeurd, heeft enorm veel impact op hem gehad”, aldus Zeeman. ,,Hij krabbelt op en traint goed, om zijn zinnen te verzetten. Hij is in afwachting van wat de UCI gaat besluiten. Maar het moge duidelijk zijn dat alles wat er is gebeurd, zijn sporen heeft nagelaten bij hem.”

Volledig scherm Dylan Groenewegen. © AFP