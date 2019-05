Yves Lampaert maakt in Made de 30 vol voor Deceuninck

Op de vraag de hoeveelste zege van het seizoen hield Lampaert echter wijselijk de kerk in het midden. ,,Ik ben de tel kwijt", klonk het uit de mond van de Belgische kampioen. Zeges als die in Made zijn immers niet terug te vinden op de internationale statistieken. De teller voor de Belgische ploeg stond voor Made in ieder geval op 29 nadat Ariel Richeze op 28 april het Argentijnse kampioenschap had gewonnen. Made maakt dus in principe de dertig vol voor de ploeg van Patrick Lefevere.