YouTuber Bas Tietema begint eigen wielerteam: ‘Wil mensen blijven inspireren’

,,Van oorsprong zijn we natuurlijk een YouTubekanaal waarin we onze liefde voor het fietsen op zo veel mogelijk manieren proberen uit te dragen naar een zo groot mogelijk publiek”, zegt Tietema vandaag in een uitgebreide verklaring op Twitter. ,,Dit doen we niet alleen om de kijkers te vermaken, maar ook om ze te inspireren om zelf (weer) op de fiets te stappen. De wens om dit te doen door middel van een eigen wielerploeg bestaat al heel lang.”

De ploeg presenteert binnenkort de renners die voor het team gaan fietsen. Tietema is er een van, maar hij is niet de kopman. De ambitie van de ploeg is zo snel mogelijk door te groeien naar de status van ProTeam. ,,Starten in de Tour de France is onze hoogste ambitie. Wanneer dat gebeurt weten we niet. Of het gebeurt, weten we ook niet. Maar dat we onze stinkende best gaan doen weten we zeker”, zegt Josse Wester, mede-oprichter van de wielerploeg.