Yara Kastelijn gaat dit weekeinde gewoon crossen, ‘Wel met een stevig korset’

Kastelijn kwam afgelopen woensdag hard ten val in de Parkcross van Maldegem. Na afloop werden in het ziekenhuis breukjes in de uitsteeksels van twee ruggenwervels geconstateerd. ,,Ze gaat dan ook met een stevig korset aan rijden", verduidelijkt woordvoerder Thomas Sneyers. Voor de medische staf van het team kan het in ieder geval geen kwaad dat ze gaat fietsen. ,,Dat het wat pijn gaat doen, weet ik al. De vraag is of die in koers ook draaglijk is", zegt Kastelijn na een eerste test. ,,Ik wil het in ieder geval proberen.”