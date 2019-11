Yara Kastelijn flikt het ook op de Koppenberg: ‘Ik was wel he-le-maal dood’

KOPPENBERGCROSSVijf dagen na haar verrassende overwinning in Gavere was het vrijdag opnieuw raak voor Yara Kastelijn. De 22-jarige Brabantse sloeg zelfverzekerd haar slag op de Koppenberg. De 777-renster uit Neerkant viel aan in de eerste ronde en hield stand tot aan de meet boven op de vettige bult van Melden. ,,Ik was wel he-le-maal dood", zo keek ze terug op het slotakkoord van de DVV-wedstrijd, die voor haar geen meter langer had hoeven duren.

Ze passeerde streep met 11 seconden voorsprong op ploeggenote Annemarie Worst en 42 tellen op de Italiaanse Alice Maria Arzuffi, die daarmee het podium voor de 777-ploeg van teammanager Bart Wellens compleet maakte.

De start van de Koppenbergcross is loodzwaar: vanuit het dorp Melden rechtdoor de Koppenberg op. Kastelijn ging er zelfverzekerd mee in het wiel van de Italiaanse Eva Lechner. Wat zelfvertrouwen doet met een renster nadat ze haar eerste grote cross heeft gewonnen, werd direct duidelijk nadat de meute het veld in was gedoken. Kastelijn nam het commando over van Lechner en zette aan voor een gedurfde solo. ,,Ik vond dat Eva net niet hard genoeg reed. Toen ik een gaatje zag, heb ik dan ook de leiding overgenomen. Ik dacht: elke seconde die ik hier win in de eerste ronde kan me later van pas komen.”

Dat bleek. In de slotronde drong Worst nog behoorlijk aan. Ze halveerde haar achterstand van 20 naar 10 seconden en bracht daarmee de spanning helemaal terug. ,,Annemarie is technischer en dat had je nodig op dit gladde parkoers. Op de klim naar de finish had ik dan weer de meeste kracht", zo keek Kastelijn terug op de ontknoping van de Koppenbergcross.