Wout van Aert wint week voor WK met overmacht in Hamme

Wout van Aert heeft een week voor het WK in Hoogerheide met overmacht de veldrit om de X2O-trofee in het Belgische Hamme gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma kwam na negen ronden solo aan met ruime voorsprong op zijn landgenoten Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

Van Aert versnelde aan het einde van de tweede ronde en had een ronde later al 25 seconden voorsprong op Pim Ronhaar en de Belgen Vanthourenhout en Iserbyt. Van Aert deed het op het einde rustig aan en finishte met 46 seconden marge op Iserbyt. Ronhaar eindigde als vierde. Lars van der Haar kwam als vijfde over de streep en liep achterstand op Iserbyt op in het klassement om de X2O-trofee.

Mathieu van der Poel en de Britse wereldkampioen Tom Pidcock stonden niet aan de start in Hamme. Van der Poel start zondag in de wereldbekerwedstrijd in de Franse stad Besançon.

Van Aert keek goed naar race Van Empel

Van Aert voelde dat hij een gaatje had en dat zijn concurrenten naar elkaar keken, en toen trok hij door. ,,Toen hoefde ik niet meer te wachten.” Uit de wedstrijd van Fem van Empel, die na een lange solo won bij de vrouwen, had de Belg opgemaakt dat het verstandig was om in Hamme zijn eigen koers te rijden. ,,Er waren moeilijke sporen hier. Beter alleen te rijden dan in een groepje.”

De Belgische favoriet sprak van zware benen en daarom ook van een zware wedstrijd, waardoor hij nog niet te veel aan het WK van volgende week kon denken. ,,Telkens als mijn gedachten afdwaalden, maakte ik een foutje. Dan word je gelijk wakkergeschud. Je moest je hoofd erbij houden en de lastige stroken aftellen.”

Van Aert doet zondag nog een stevige training en gaat dan rusten voor het WK. ,,Ik maak er een mooie tweedaagse van. Ik heb me de reis naar Besançon bespaard, om daar een voordeel uit te halen. Ik heb mezelf vandaag goed getest.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.