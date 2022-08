Wout van Aert wint Bretagne Classic, wereldtitels in mountainbike voor Schurter en Ferrand-Prévot

De Belgische wielrenner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma hield in de sprint van een eerste groep de Fransman Axel Laurance en de Deen Alexander Kamp achter zich.



Het was de negende overwinning voor Van Aert dit jaar. In de Tour de France won hij vorige maand nog drie etappes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Adam Yates wint Ronde van Duitsland

Adam Yates heeft de Ronde van Duitsland gewonnen. De Brit van Ineos Grenadiers had op de voorlaatste dag dankzij zijn ritzege de leiderstrui veroverd en verdedigde die op de slotdag met de vijfde plaats in Stuttgart, de finishplaats van de vierde etappe.

De rit werd gewonnen door zijn naaste belager Pello Bilbao, die in een sprint van een kleine groep de Portugees Ruben Guerrero en de Duitser Georg Zimmermann voor bleef. De rit- en eindzege van Yates betekenden zijn eerste overwinning dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wereldtitel mountainbike voor Schurter

Nino Schurter heeft in het Franse Les Gets opnieuw bewezen een fenomeen te zijn in het mountainbiken. De 36-jarige Zwitser veroverde voor de tiende keer de wereldtitel op het onderdeel crosscountry.

Schurter reed lang vooruit met de Spanjaard David Valero Serrano, de Italiaan Luca Braidot en olympisch kampioen Tom Pidcock uit Groot-Brittannië. In de voorlaatste ronde versnelde hij en alleen Valero Serrano kon nog volgen. De winnaar van het brons op de Spelen van Tokio pakte nu het zilver. Pidcock raakte door een val en materiaalproblemen verder achterop waardoor Braidot in Les Gets het brons kon pakken.

Schurter was ook de olympisch kampioen van Rio 2016, vorig jaar bleef hij in Tokio net naast het podium. Nu was hij wel weer succesvol. “Het was vandaag een zware koers waarin ik heb geprobeerd mijn concurrenten onder druk te zetten zodat ze fouten gingen maken”, vertelde de Zwitser, die in Les Gets in 2004 al wereldkampioen bij de junioren werd. “Het is een speciale plaats voor mij. Ik kan niet geloven dat het me weer gelukt is.”

Volledig scherm Nino Schurter. © ANP / EPA

Vierde wereldtitel voor Ferrand-Prévot

Pauline Ferrand-Prévot heeft voor de vierde keer de wereldtitel mountainbiken op het onderdeel crosscountry veroverd. De 30-jarige Française was in Les Gets een klasse apart en reed vrijwel de hele wedstrijd alleen voorop. Het zilver was voor de Zwitserse olympisch kampioene Jolanda Neff, die ruim anderhalve minuut toegaf.

De Amerikaanse Haley Batten bereikte als derde de finish. Anne Terpstra, vorig jaar tweede op het WK achter de Britse Evie Richards, moest in Les Gets genoegen nemen met de zesde plaats. Ze kwam ruim vier minuten na Ferrand-Prévot binnen.

Ferrand-Prévot was in 2015 regerend wereldkampioen in drie disciplines: in het mountainbiken, het veldrijden en op de weg. Haar andere wereldtitels op de mountainbike behaalde ze in 2019 en 2020.

Vorige week miste ze in München nog de Europese titel. Door materiaalpech moest ze achter haar landgenote Loana Lecomte genoegen nemen met zilver. Terpstra, de leidster in de wereldbeker, pakte daar nog het brons.

Ferrand-Prévot evenaarde het record van de Noorse Gunn-Rita Dahle, die eveneens vier wereldtitels crosscountry achter haar naam heeft staan. ,,Leuk, ik ben altijd een groot fan van haar geweest”, vertelde de Française, die nog steeds voor het team van voormalig wereld- en olympisch kampioen Julien Absalon uitkomt, hoewel hun relatie is gestrand. Anne Tauber eindigde als 23ste.