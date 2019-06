Wout van Aert sprint opnieuw naar succes in Dauphiné

De Belg van Jumbo-Visma won de sprint van het peloton, waarmee hij zich weer een alleskunner toonde. Van Aert was gisteren al de beste in een tijdrit. In de sprint hield hij de Ier Sam Bennett en de Fransman Julian Alaphilippe achter zich. De leiderstrui bleef in handen van de Brit Adam Yates.



De vroege vluchtgroep bestond ditmaal uit drie renners: de Fransen Yoann Bagot en Stéphane Rossetto en de Italiaan Alessandro de Marchi. Net als in de eerste etappe duurde het tot de laatste kilometer voordat alle vluchters waren ingerekend. De Marchi was de laatste die door Philippe Gilbert als eerste werd gepasseerd. Met de Noor Edvald Boasson Hagen reed de Belg vervolgens even vooruit, maar zij konden een massasprint niet voorkomen.



Daarin liet drievoudig wereldkampioen veldrijden Van Aert na een derde en een tweede plaats eerder in deze ronde zien dat hij ook in een massasprint uit de voeten kan, al ontbreken topsprinters als Dylan Groenewegen, Caleb Ewan en Elia Viviani wel in de Dauphiné.



Morgen moet er in de zesde etappe weer worden geklommen. De finish ligt na de afdaling van de Col de Beaune in Saint-Michel-de-Maurienne.