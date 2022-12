Wout van Aert is Mathieu van der Poel ook in Azencross de baas: ‘Hij moest een foutje maken’

ZLM Tour finisht de komende drie jaar in Oosterhout: ‘En als het aan mij ligt voor nog langer’

De ZLM Tour finisht komend jaar opnieuw in West-Brabant. Niet in Rijsbergen dit keer, maar in Oosterhout. De wethouder daar wist niet hoe snel hij het stokje moest overnemen. En dat voor drie jaar. ,,Mooi toch, profrenners die hier voor het echie naar toe komen.”

15 december