Wordt de wegwedstrijd een prooi voor Van der Poel of toch 'gewoon' Sagan?

Het is nog maar de derde keer dat het EK op het programma staat bij de eliterenners. In 2016 was de eerste blauw-witte trui voor Peter Sagan, vorig jaar ging het kleinood naar Alexander Kristoff. Het parkoers in Glasgow bestaat uit zestien plaatselijke rondes van 14,4 kilometer, goed voor een totale afstand van 230,4 kilometer. Met enkele kuitenbijters én het vele bochtenwerk lijkt het parkoers op het lijf van Mathieu van der Poel geschreven, die de slechte nasmaak van de mountainbikewedstrijd wil wegspoelen. De 23-jarige VDP stapte dinsdag al na twee ronden af. Op de weg is de Brabander doorgaans te zien in kleinere wedstrijden, maar toch werd hij dit jaar Nederlands kampioen. Van der Poel is niet naar Glasgow afgereisd om zich in het peloton te verstoppen.