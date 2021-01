WK-test in Mol opsteker voor Wout van Aert: ‘Dit zand lijkt op dat van Oostende’

Het strandzand van het Zilvermeer lijkt volgens Van Aert immers meer op dat van Oostende, waar eind deze maand het WK gereden wordt. In die zin kon volgens hem zijn zege in Mol als een eerste opsteker richting het WK worden gezien. Al haast de Belg van Jumbo-Visma er bij te zeggen dat hij er wat dat betreft nog lang niet is. ,,Ik ben in De Kempen bij wijze van spreken geboren in het zand, maar daarmee zie ik mezelf nog niet als een zandspecialist. Het zand in de Kempen is daarnaast echt anders dan dat in Oostende. Dit lijkt er veel meer op. Het gevoel in het zand hier was goed, maar het belangrijkste is dat ik vandaag al weer veel beter was dan vorige week op het Belgisch kampioenschap.”