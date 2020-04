Windtunnel Woensdag: Is de ballenbrekerspositie sneller?

Op uitnodiging van Bert Blocken, hoogleraar Civiele Techniek, trokken de mannen van In Het Wiel de windtunnel in om het antwoord te vinden op de vraag. Het is een vraag in een serie: we behandelen serieuze en minder serieuze thema’s. Aerodynamica is hot. Iedere grote ploeg met een beetje visie stuurt z’n renners de windtunnel in om de luchtweerstand te minimaliseren. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het wordt getest: sturen, helmen, stofjes, sokken, brillen, de naadjes van de kous. Meten is weten, kennis is macht.