Windtunnel Woensdag: Haren in de wind, scheelt het écht zo veel?

Video Windtunnel Woensdag: de padden­stoel van Super Mario op je hoofd, werkt het?

13 mei In Windtunnel Woensdag gaan de mannen van In Het Wiel de windtunnel in om het antwoord te vragen op de grote vragen rondom de aerodynamica van het fietsen. Hoe werkt dat, zo’n windtunnel? Maakt het écht zoveel uit, een paar snelle sokken of een andere helm? En zoja: hoeveel? In aflevering 4: hoe een helm je sneller maakt.