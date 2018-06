Willebrord Wil Vooruit pakt twee titels op NK dat niet in eigen huis werd gehouden

NK WIELRENNENWillebrord Wil Vooruit pakte zaterdag twee nationale wielertitels op het zogenaamde Kleine NK. Max Kroonen veroverde de rood-wit-blauwe trui bij de junioren en Wouter van de Weerdhof deed hetzelfde bij de nieuwelingen. ,,Dit is uniek voor de vereniging", liet voorzitter Jerry Maas weten. ,,Maar het had nog zoveel mooier kunnen zijn", moest hij tevens bekennen.

Het Kleine NK zou immers aanvankelijk thuis in Rucphen worden gehouden. Omdat de gemeente een maand voor het evenement om financiële reden afhaakte, werd het kampioenschap te elfder ure verplaatst naar het Zeeuws-Vlaamse Philippine. ,,Wij konden daar als club niks aan doen", zegt Maas. ,,En eigenlijk maakt het mij op dit moment niet uit waar het NK werd gehouden. We hebben twee titels en dat is fantastisch."

WWV deed het wel met jongens van ver buiten de eigen streek. De teams van de ploegleiders Davy Guns, Henk Keller en Kees Kuijlen trekken al jaren veel talent aan uit het hele land.

Bij de nieuwelingen liet Van de Weerdhof zien wat hij in huis heeft. De renner uit Lobith sprong in de finale weg uit het peloton dat op weg leek naar een massasprint. ,,Het gaatje was niet groot en ik heb nog wel een paar keer omgekeken, maar gelukkig kon mijn snelheid vasthouden", zei de nieuwe kampioen.

Max Kroonen had bij de junioren nog niet gewonnen dit jaar. ,,Schijnbaar heb ik het allemaal gespaard voor dit", zei de renner uit Diepenveen wijzend op zijn kampioenstrui. Kroonen was na 20 van de 126 kilometer koers al van de partij in een van de eerste kopgroepen. Hij was er ook bij toen halfkoers de slag viel. Samen Tim Marsman, Wessel Krul, Casper van Uden en Axel van der Tuuk wist hij in een kopgroep van vijf uit de greep van het peloton te blijven.