Wild wint na De Panne ook Gent-Wevelgem

,,Het was een heel lange sprint”, zei Wild na afloop voor de camera van Sporza. ,,Ik werd goed geholpen door mijn ploeggenotes. Zonder hen had ik het niet gered", aldus Wild, die donderdag de sterkste was in de Driedaagse Bruggen-De Panne. ,,Het is wel bizar, hè? Ik ben hier heel blij mee.”



Wild staat na haar dubbelslag op de tweede plaats op de WorldTour-ranking. De Italiaanse Marta Bastianelli, vierde achter ook nog haar landgenote Letizia Paternoster, leidt nog. Haar werkgever weet dat zeker volgend jaar met de Spelen in Tokio de baan hoogste prioriteit heeft. ,,Maar ik krijg die ruimte. Daarom is het ook fijn als je zoals hier iets terug kunt doen.’' Met WNT Rotor heeft ze niet de ploeg om een koers te controleren. ,,Het is afwachten hoe een wedstrijd zich ontwikkelt.’' Op de Kemmelberg en de Monteberg, 30 kilometer voor de streep, was er geen schifting. Wild, met haar hulp Lisa Brennauer, sloop mee waarna de Duitse haar kopvrouw ‘afzette’ in de sprint. ,,Ik kwam iets te veel in de wind, het was even zoeken omdat ook niemand de sprint aanging.’'