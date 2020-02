Wij hebben de renners, zij de sponsors en races

Veldrijden Met vier favorieten is de wereldti­tel bij de vrouwen een must

31 januari Met vier topfavorieten aan de start van het WK veldrijden is het vooral de vraag hoe de oranje-vrouwen ervoor gaan zorgen dat regenboogtrui in Nederlandse handen komt. Alles minder dan winst is een mislukking. ‘Het mooiste zou zijn als we met z’n vieren wegrijden.’