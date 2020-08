Wielrennersvakbond slaat na ‘kritiek en onwaarheden’ terug met felle oproep

De internationale vakbond van wielrenners, de CPA, heeft uitgebreide een oproep gedaan richting de UCI. Dit naar aanleiding van de kritiek die er op de vakbond neerdaalde na de verschrikkelijke crash in de Ronde van Polen, die door Dylan Groenewegen werd veroorzaakt en waardoor Fabio Jakobsen zwaargewond in het ziekenhuis kwam te liggen.

,,Naar aanleiding daarvan vraagt de CPA aan de UCI (internationale wielerbond, red.) om een onderzoek in te stellen naar degenen die de veiligheid van de wielrenners in die race niet hebben kunnen garanderen", zo staat er. Ook stipt de vakbond een heikel punt aan: het feit dat de CPA-afgevaardigde (die namens de renners bij iedere race aanwezig is) eventuele gevaarlijke situaties bij een finish níét kan aanpassen. Ook niet als dat in het belang van de veiligheid en de renners is. Daarmee komt de CPA naar buiten, na felle kritiek van de laatste dagen.

Zo zei teambaas Patrick Lefevre van Deceuninck - Quick-Step (de ploeg van Jakobsen) onlangs dat de vakbond ‘niets doet om de renners te beschermen’. ,,De CPA-afgevaardigde is het schakelpunt tussen de renners en de organisatie, en wordt ingeschakeld bij extreme weersomstandigheden of is de woordvoerder namens de deelnemers", verduidelijkt de CPA, die onder leiding staat van voormalig wielerkampioen Gianni Bugno. ,,Maar hij is dan weer niet degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Daarmee willen we onszelf niet vrijpleiten, maar wel wat verduidelijking geven na de vele kritiek die we hebben ontvangen en de vele onwaarheden die zijn verschenen. De CPA en de afgevaardigden zijn de eersten om de renners te beschermen, maar de laatste in de lijn als het gaat om problemen binnen een race.”

Zwaardere straffen

In dat kader verwijst de CPA naar de situatie van Jakobsen. ,,We zijn blij dat hij ontwaakt is uit zijn coma, maar het blijft onacceptabel dat er in een World Tour-race zulke incidenten plaatsvinden. Iedereen heeft op die 5 augustus verloren, iedereen is voor een deel verantwoordelijk. Óf we gaan nu eindelijk allemaal samenwerken met één visie, of er zal nooit iets veranderen. Wat er nu is gebeurd, moet leiden tot een akkoord tussen alle partijen.”

En dus moet er iets veranderen. ,,Fouten maken is menselijk, maar die fouten kunnen grote gevolgen hebben. En voorkomen is beter dan genezen. Daarom hebben we de UCI gevraagd om finishes bergaf te vermijden en zwaardere straffen uit te delen aan renners die ernstige ongelukken veroorzaken.”