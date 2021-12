‘Wielrenner van het Jaar’ Harrie Lavreysen pakt ongetraind het NK baan mee

Italiaans OM onderzoekt of Marco Pantani mogelijk toch is vermoord

De Italiaanse officier van justitie heeft een nieuw onderzoek geopend naar de dood van Marco Pantani. In 2004 stierf de wielrenner in een hotelkamer in Rimini aan een overdosis. Nu wordt er onderzocht of de Tour- en Giro-winnaar mogelijk toch is vermoord.

22 november