Wielrenner Neilands wint GP Wallonië

Tourwin­naar Bernal ziet toch af van WK in Yorkshire

17 september Egan Bernal heeft zich op het laatste moment afgemeld voor de WK in Yorkshire. De Colombiaanse winnaar van de Tour de France was door bondscoach Carlos Mario Jaramillo opgenomen in de selectie van acht renners, maar Bernal besloot zich kort voor het sluiten van de inschrijftermijn terug te trekken. Carlos Betancur neemt zijn plek over.