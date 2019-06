Wielrenner Domagalski in kritieke toestand na val tijdens koers

Dennis wint tijdrit Ronde van Zwitser­land

15 juni De Australiër Rohan Dennis heeft de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De renner van Bahrain was de snelste in een individuele tijdrit over ruim 9 kilometer in Langnau im Emmental. Het verschil met nummer 2 Maciej Bodnar uit Polen was minder dan een seconde. De Australiër Michael Matthews van Team Sunweb werd op 1 seconde derde.