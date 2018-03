Wielervoorjaar Greipel zit er op na operatie

Papa Schulting wint ijskoude Omloop Houtse Linies voor balende aanvaller Celi

10:27 Abe Celi werd na afloop van de ijskoude Omloop van de Houtse Linies overladen met complimenten. Hij kon er niks mee. ,,Want, wat is nou de tweede plaats? Alleen winnen telt." De 21-jarige Oosterhout van Alecto viel aan waar hij kon, maar de laatste versnelling was er te veel aan geweest in de finale. Medevluchter Peter Schulting counterde de demarrage en sprong over Celi heen. Solo haalde hij vervolgens de zege op.