Wielerseizoen Evenepoel voorbij door bekkenbreuk na crash in ravijn

Het 20-jarige Belgisch supertalent vloog in een afdaling over de rand bij een brug nadat hij een muurtje raakte. Zijn fiets bleef op de weg, maar Evenepoel was lang nergens te bekennen. ,,Remco werd uit voorzorg in een nekbrace geplaatst en per ambulance naar het ziekenhuis in Como gebracht. Hij was te allen tijde bij bewustzijn toen hij een reeks onderzoeken onderging om de ernst van zijn verwondingen vast te stellen”, meldt de ploeg. ,,Helaas toonden de röntgenfoto’s een bekkenbreuk en een kneuzing van de rechterlong, waardoor Evenepoel langs de kant zal blijven de komende periode.”



Zijn ploegleider Lefevere was blij dat het naar omstandigheden goed met hem is afgelopen. ,,We zijn vooral blij dat Remco nog leeft. Hij praat normaal en hij wou ook iets zeggen naar zijn ploegmaats toe. Wat dit betekent voor het verdere verloop van zijn seizoen? Ik vrees dat hij dit najaar veel naar tv zal moeten kijken. We houden hem hier nog ter observatie. We bekijken nog of en wanneer we hem naar België overvliegen.”