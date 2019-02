Wielerpodcast In Het Wiel met ‘geniale gek’ Jan-Willem van Schip

Dat anderen zweren bij een klassiek stuur, Van Schip kan er met zijn hoofd niet bij. ,,Ik weet niet waarom anderen het niet doen, man! Ik vind het echt sukkels. Er is nog niemand geweest die naar me toe is gekomen en om te vragen hoe het nou precies zit. Tot mijn grote verbazing. Maar het gebeurt zo vaak in het wielrennen. In de rest van het leven ook trouwens. Er zijn zoveel conservatieve mensen die zeggen ‘dat doen we al jaren zo’. Nou en? Ik doe het anders. Ik neem geen genoegen met B omdat anderen zeggen dat B het beste is. Ik probeer ook A en C. En als het even kan ook D tot en met Z. Er zijn zoveel dingen die beter kunnen. Tijdens testen kwam ik erachter dat ik mijn ellebogen naar buiten doe als ik zit af te zien. Dat is niet aerodynamisch. Dus nu zie ik af met mijn ellebogen naar binnen.’’