Wielergerucht houdt België in greep: Remco Evenepoel op weg naar Ineos?

De kersverse wereldkampioen Remco Evenepoel was dinsdag nog niet teruggekeerd op Belgische bodem of daar was het gerucht van VeloNews dat de kopman van Quick.Step-Alpha Vinyl op het punt staat een supertransfer naar Ineos Grenadiers te maken, de Britse superploeg van onder anderen Tom Pidcock, Egan Bernal, Richard Carapaz en Adam Yates. Het bericht zette België in vuur en vlam.

In de jacht op de eerste Tourzege sinds 2019 is Ineos Grenadiers uitgekomen bij Evenepoel, de wielrenner die deze maand overtuigend de Vuelta én de wereldtitel won. De Britse superformatie staat na de Tourzege van Egan Bernal in 2019 droog in de Ronde van Frankrijk.

In 2023 moet het maar weer eens gebeuren, vindt de grote baas Jim Ratcliffe. Omdat hij er niet van overtuigd is dat Bernal na zijn zware val begin dit jaar kan terugkeren op het hoogste niveau, schakelt hij door naar Evenepoel. Het nieuws sloeg in wielergek België in als een bom, vooral ook doordat de nieuwe Belgische superster nog tot en met 2026 onder contract staan bij de formatie van Patrick Lefevere.

Quote De vraag is of de heer Jim Ratcliffe van Ineos hem ook zo’n thuis kan bieden Michel Wuyts De ploegbaas van Quick.Step-Alpha Vinyl meldde eerder al dat hij na de zege van Evenepoel in de Vuelta al een sms had ontvangen met de felicitaties van Ineos-ploegleider Dave Brailsford. ,,Hij feliciteerde me. ‘Wat een kampioen’, stond er. ‘Als je hem op een dag wilt verkopen, bel me dan.’ Dat was het. Niets meer en niets minder.” Gisteren was de reactie van Lefevere op de site van de Belgische krant Het Laatste Nieuws een stuk kribbiger én cryptischer: ,,Als in een huwelijk iemand door zijn partner wordt bedrogen, dan is die betrokken persoon altijd de laatste die het weet. Meer ga ik daar niet over zeggen.”

Volgens de Belgische journalist Michel Wuyts, jarenlang commentator bij Sporza, is een eventuele transfer ook zeker niet uitgesloten. ,,Ineos heeft uiteraard de middelen. Het bedrijf Ineos heeft een omzet van 60 miljard per jaar, bij Soudal - de volgende hoofdsponsor van de ploeg van Patrick Lefevere, is dat 1,1 miljard. Als we naar de ploegen kijken dan heeft Ineos een jaarbudget van 51 miljoen euro. Bij de ploeg van Lefevere gaat het straks om een goeie twintig miljoen euro.”

Wuyts denkt wel dat het gevoel van Evenepoel bij Quick.Step-Alpha Vinyl sterk is. ,,Hij voelt zich daar thuis. De vraag is of de heer Jim Ratcliffe van Ineos hem ook zo’n thuis kan bieden, met allemaal jongens die in zijn richting denken?”

In een uitgebreide analyse in HLN denkt de Belgische wielerlegende Tom Boonen (wereldkampioen van 2005 en drie keer winnaar van de Ronde van Vlaanderen en vier keer van Parijs-Roubaix) ook niet dat de soep niet zo heet wordt gegeten. ,,Het nieuws an sich verbaasde me absoluut niet. Een renner wegplukken gebeurt in het wielrennen nog niet zo veel, maar dat zal in de toekomst een trend worden. Het is ook een eer voor Remco dat een ploeg als Ineos in hem dé pion ziet om de Tour nog eens te winnen. Dat zal hem vleien, maar ik denk dat de geruchten niet meer dan een goedbedoeld steekje zijn van Brailsford naar Lefevere. Remco is op dit moment de meest onmogelijke renner om weg te kopen.”