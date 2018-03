Wielerdrent Gert Jakobs droomt over WK in Noord-Nederland: 'En dan Groenewegen wereldkampioen'

De kans dat een rasklimmer als Nairo Quintana of Richie Porte in Nederland naar de regenboogtrui fietst, lijkt bij voorbaat uitgesloten. Het hoogste punt van Drenthe is de VAM-berg met 56 meter, de Hasseberg in Groningen is een kleine 14 meter hoog. Toch bieden de provincies volgens oud-renner Gert Jakobs (geboren en getogen in Drenthe en ambassadeur van de wk-plannen) genoeg munitie voor een spectaculaire wedstrijd. ,,Bij het WK dit jaar in Oostenrijk in Innsbruck ligt een grote, steile klim. Dat maakt dat van de 200 deelnemers maar 10 serieus kans hebben om te winnen. Op een parkoers zoals in Drenthe en Groningen heb je veel meer kanshebbers. Dat is toch veel mooier?’’