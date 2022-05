Wielerbond past programma NK aan: nieuwelingen niet in actie onder schooltijd

Goede hoop op volledig herstel Milan Vader na zware crash

Er is inmiddels goede hoop op volledig herstel van wielrenner Milan Vader. Dat meldt de familie van de Middelburger, die na een zware val in de Ronde van het Baskenland al veertien dagen in het ziekenhuis van Bilbao ligt. Waarschijnlijk komt hij maandag of dinsdag weer naar Nederland.

22 april